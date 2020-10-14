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Пригожин подал иск к Навальному на 5 млн рублей 

BFM.RU и ещё 13 24 минуты назад
Пригожин подал иск к Навальному
Фото: ТАСС
Иск касается утверждений Навального в Twitter о поставках компанией Пригожина «Конкорд» некачественных продуктов в детские сады и школы, сообщает РИА Новости. Истец просит опровергнуть данные высказывания.
Ранее сообщалось, что юристы предпринимателя начали подавать иски о защите чести и достоинства против Алексея Навального, а также его соратников — Любови Соболь, Леонида Волкова, Максима Шевченко и Владимира Милова.
Год назад Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, активистки Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией в общей сложности 88 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску комании «Московский школьник». По решению суда ответчики обязаны были удалить видео про комбинат.
В августе этого года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией «Московский школьник».
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Политика , Владимир Милов , Алексей Навальный , Леонид Волков , Любовь Соболь , Максим Шевченко , Фонд борьбы с коррупцией , РИА Новости
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