Пригожин подал иск к Навальному

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Иск касается утверждений Навального в Twitter о поставках компанией Пригожина «Конкорд» некачественных продуктов в детские сады и школы, сообщает РИА Новости. Истец просит опровергнуть данные высказывания.

Год назад Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, активистки Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией в общей сложности 88 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску комании «Московский школьник». По решению суда ответчики обязаны были удалить видео про комбинат.

В августе этого года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией «Московский школьник».