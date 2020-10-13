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Жириновский не советует Минску стрелять по протестующим 

ИА Regnum 1 час назад
Жириновский дал совет Минску
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег власти Белоруссии от применения боевого оружия против митингующих, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«То, что милиция Белоруссии готова применять боевое оружие — это нежелательно», — сказал Жириновский.

Он допустил, что угрозы озвучены для того, чтобы «попугать» протестующих.
В Белоруссии уже несколько месяцев проходят протесты несогласных с итогами выборов главы государства.
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Политика , СНГ , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , ИА REGNUM , Минск
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