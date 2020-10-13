Жириновский дал совет Минску

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Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«То, что милиция Белоруссии готова применять боевое оружие — это нежелательно», — сказал Жириновский.

Он допустил, что угрозы озвучены для того, чтобы «попугать» протестующих.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят протесты несогласных с итогами выборов главы государства.