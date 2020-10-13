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Россия в ООН ответила на попытку обвинить ее «во всех смертных грехах» 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на нападки западных стран по вопросам международной безопасности.
На общеполитической дискуссии в Первом Комитете ГА ООН он ответил на заявления, сделанные на прошлой неделе от имени ЕС, Группы северных государств, а также делегаций Австралии, Ирландии, Швейцарии, Польши, Исландии, Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии и ФРГ.
Полянский заявил, что Запад снова безосновательно «пытается обвинить Россию во всех смертных грехах в сфере международной безопасности». В частности, Москву обвиняют в «нарушении договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, несоблюдении режима нераспространения химоружия, неких агрессивных амбициях в плане наращивания своего военного потенциала», передает ТАСС.

«Все эти обвинения объединяет одно — это не более чем антироссийские лозунги, не подкрепленные никакими доказательствами», — сказал он, добавив, что Запад «пытается создать свою параллельную реальность, в которой причиной всех их бед является Россия, и навязать эту картинку остальным членам международного сообщества».

Как заявил заместитель постпреда, так на Западе хотят скрыть свои собственные опасные шаги. В частности, он указал, что «разрушать архитектуру договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения начали США», которые вышли из договоров по ПРО, ракетам средней и меньшей дальности, открытому небу, ядерной сделки. Кроме того, Вашингтон не стал ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договор об обычных вооруженных силах в Европе.
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США отказались от создания Зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, и все еще не выполнили обязательства по уничтожению химического оружия. При этом они блокируют укрепление режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, США «постоянно завышает ставки» при обсуждении продления СНВ–3, хотя Москва предлагала продлить его без всяких условий.
Как пояснил представитель России, США хотят снять с себя всяческие обязательства, которые им «мешают», а обвинения в адрес Москвы — это «попытка переложить с больной головы на здоровую».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что США требуют от России приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия и вооружения, основанного на новых физических принципах. Кроме того, США хотят установить контроль за производством и размещением ракет средней дальности на уровне заводов.
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Комментарии 8
Политика , Видео , США , Дмитрий Полянский , ЕС , ООН , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Австралия , Германия , Ирландия , Исландия , Лихтенштейн , Москва , Нидерланды , Норвегия , Польша , Финляндия , Швейцария
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