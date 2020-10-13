«Мы призываем западные страны прекратить передёргивать факты, выдвигать беспочвенные обвинения в адрес добросовестных государств—участников КЗХО и заниматься махинациями с целью продвижения собственных геополитических интересов», — приводит его слова пресс-службы постоянного представительства России при ООН.

Полянский подчеркнул, что в ситуации вокруг Навального имеют место «голословные обвинения в духе „кто ещё, если не Россия, мог это сделать“.

»А доказательств как не было, так и нет — они, дескать, засекречены. Взаимодействовать с Россией при этом страны Запада наотрез отказываются. Наши неоднократные запросы о сотрудничестве и правовой помощи попросту игнорируются», — напомнил запостпреда России.

Он также отметил, что «даже ОЗХО не смогла точно определить химическую природу обнаруженных в биоматериалах Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы».

«Я хочу ещё раз подчеркнуть нашим немецким друзьям, что те доказательства, которые они публикуют в СМИ и не показывают нам, по Навальному крайне неубедительны. Мы не можем открывать уголовное дело без доказательств в России», — добавил Полянский.

В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон , выступая на Генассамблее ООН, призвал Россию пролить свет на ситуацию с Навальным.

МИД России , в свою очередь, назвали боевое отравляющее вещество «Новичок» западным брендом.

6 октября ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.