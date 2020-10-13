В Госдуме оценили идею нового налога

«На мой взгляд, необходимо в этой ситуации использовать пряник, а не кнут. Недопустимо принуждать людей к рождению ребенка. В противном случае, уверена, что количество нежелаемых детей у молодых родителей увеличится. Думаю, что в первую очередь нужно расширять спектр льгот, которые дают молодым семьям новые возможности, а не забирают последние», – передает РИА «Новости» слова Строковой.
«Однако для таких критичных мер, учитывая все возможные экономические кризисы и финансовые трудности во время коронавирусной инфекции, сейчас явно далеко не лучшее время», – заключила депутат.