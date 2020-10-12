В ГД рассказали о последствиях санкций из-за Навального

«Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называет якобы отравление блогера «фактом», что на самом деле «фактом» далеко не является. Германские власти последовательно отказываются идти на контакт по делу Навального, не отвечая на запросы российской стороны, выдвигая ничем не подкрепленные обвинения и требуя объяснений. Россия не обязана в данном случае верить на слово, оправдываться и признавать навязываемую трактовку событий «фактом», — отметил Слуцкий.