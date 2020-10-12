Кудрин объяснил решение России по локдауну

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Кудрин объяснил отказ российских властей от локдауна 

Lenta.ru 1 час назад
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что власти, скорее всего, откажутся от локдауна из-за второй волны коронавируса, если только ситуация не продолжит ухудшаться. В интервью телеканалу «Мир» он заметил, что выбор сделан в пользу экономики, роста доходов и количества рабочих мест, а не в пользу защиты.
Кудрин напомнил, что в настоящее время заболеваемость уже достигла весенних пиков, однако жестких ограничений нет. Дело в том, что к новой вспышке лучше готовы медики, накопившие необходимый опыт, а сами люди уже понимают, каким образом обезопасить себя. Такая ситуация, объяснил он, позволила сместить баланс.

«Пока, я думаю, московское руководство рационально действует, но нужно дуть на воду», — заключил глава Счетной палаты.

Также Кудрин предсказал, что снижение ВВП из-за второй волны заболевания окажется ниже ожидания, а потери малого и среднего бизнеса от ограничений дополнительно возрастут.
Кремль объяснил отказ от "полного локдауна"
Комментировать подробно действия правительства чиновник отказался, сославшись на собственный статус главы Счетной палаты, но указал, что основной курс одобряет. В интервью ТАСС, также приуроченному к 60-летию экономиста, Кудрин заметил только, что объем трат на поддержку населения и бизнеса мог быть и больше. По его мнению, объем накопленных резервов позволяет пойти на это.
Ранее 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг планы полного локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он сослался на эффективную систему по борьбе с заболеванием и накопленный запас прочности.
За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 1 312 310 случаев инфицирования в 85 регионах.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Алексей Кудрин , Счетная палата , Mir24.TV , ИТАР-ТАСС
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