Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В Кремле прокомментировали ситуацию с ДСНВ

RT на русскомиещё 6
26 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.
В Кремле прокомментировали ситуацию с ДСНВ
Фото: © J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE AFP© J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE AFP
Он отметил, что на этот счёт ведутся контакты на экспертном и высоком уровне.
Песков добавил, что позиция России является последовательной, об этом хорошо известно.
В Кремле отметили, что пока «не стали бы говорить о том, что какие-то железобетонные договорённости достигнуты на этот счёт».
«Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, что мы пониманием, что его надо продлевать», — сказал Песков.
По его словам, это в интересах России и США и стратегической безопасности всего мира.
«В остальном — договорённости не достигнуты», — заявили в Кремле.
Ранее в США заявили о готовности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.
Политика,Армия,Дмитрий Песков,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители