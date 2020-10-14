В Кремле прокомментировали ситуацию с ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
прокомментировал ситуацию с договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Фото: © J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE AFP© J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE AFP
Он отметил, что на этот счёт ведутся контакты на экспертном и высоком уровне.
Песков добавил, что позиция России
является последовательной, об этом хорошо известно.
В Кремле отметили, что пока «не стали бы говорить о том, что какие-то железобетонные договорённости достигнуты на этот счёт».
«Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, что мы пониманием, что его надо продлевать», — сказал Песков.
По его словам, это в интересах России и США и стратегической безопасности всего мира.
«В остальном — договорённости не достигнуты», — заявили в Кремле.
Ранее в США заявили о готовности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.