Депутат обматерила россиянина

Некоторое время назад пользователь одной из соцсетей в комментариях к посту Маркеловой высказал мнение что у нее есть лишь два инстинкта — лизать у царьков и «*** (врать. — Прим. ред.)» челяди. Депутат спросила у него, в чем соврала ему лично. Тот признал, что ни в чем.

Сегодня Маркелова сообщила, что очень сожалеет о том, что опустилась на один уровень с тем молодым человеком. Она объяснила это тем, что была задета бесцеремонным неуважительным отношением. По ее словам, она ответила скорее как человек, а не как депутат, что было недопустимо.