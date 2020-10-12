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Депутат обматерила россиянина

Артём Кульша
43 минуты назад
Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова обматерила пользователя социальных сетей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Депутат обматерила россиянина
Фото: соцсетисоцсети
Некоторое время назад пользователь одной из соцсетей в комментариях к посту Маркеловой высказал мнение что у нее есть лишь два инстинкта — лизать у царьков и «*** (врать. — Прим. ред.)» челяди. Депутат спросила у него, в чем соврала ему лично. Тот признал, что ни в чем.
«Ну а раз ничего, так значит * (врешь. — Прим. ред.) сейчас ты. Вот вроде и к "Единой России" отношения не имеешь, и к политике, а * (врешь. — Прим. ред.)... Ну некрасиво, Дмитрий! На себя сначала надо посмотреть и исправить ошибки генетической системы, а потом уже другим недостатки придумывать!» — ответила она.
Сегодня Маркелова сообщила, что очень сожалеет о том, что опустилась на один уровень с тем молодым человеком. Она объяснила это тем, что была задета бесцеремонным неуважительным отношением. По ее словам, она ответила скорее как человек, а не как депутат, что было недопустимо.
«Приношу извинения за проявленную несдержанность», — подытожила Маркелова.
Политика,Происшествия,Единая Россия,
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