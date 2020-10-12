«Ты ни фига не герой»: губернатор жестко отчитал мэра

СМИ опубликовали видео перепалки губернатора Ставропольского края с мэром Кисловодска. На кадрах показано, как Владимир Владимиров на повышенных тонах разговаривает с Александром Курбатовым.
Критика главы региона связана со строительством в Кисловодске школы, детского сада и проектирования дороги к этим объектам.
«Я не понял, что там с дорогой. Если ты думаешь, что ты герой Советского Союза, то ты ни фига не герой. Если ты взялся за этот объект, то не сейчас надо было вспоминать про дорогу, инфраструктуру, а в начале года», — заявил Владимиров.
Губернатор потребовал от мэра предоставить экспертизу и все необходимые документы на строительство в течение дня.
«Предоставь мне сегодня, а не предоставишь — иди вон тогда!» — добавил глава региона.
В администрации Кисловодска сообщили, что это видео было сделано неделю назад.
«Проект существует. После совещания был предоставлен губернатору. За это время уже прошли другие совещания, на которых обсудили данный вопрос», — отметили в пресс-службе мэрии.