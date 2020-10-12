«Ты ни фига не герой»: губернатор жестко отчитал мэра

«Я не понял, что там с дорогой. Если ты думаешь, что ты герой Советского Союза, то ты ни фига не герой. Если ты взялся за этот объект, то не сейчас надо было вспоминать про дорогу, инфраструктуру, а в начале года», — заявил Владимиров.