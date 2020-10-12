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Кремль назвал причину замедления переговоров по ДСНВ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Кремль назвал причину замедления переговоров по ДСНВ
Фото: РИА Новости
Формирование новой администрации в США может замедлить процесс российско-американских переговоров по контролю над ядерным вооружением. Важно принять меры до окончания срока действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), уверены в Кремле.

«Мы находимся в цейтноте и, естественно, если будет формироваться новая администрация США, это может затормозить процесс любых переговоров», — передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, «главное — предпринять какие— то меры до завершения действия договора».

«Мы видим, что в данном случае у нас есть определенные проблемы с тем, что электоральный цикл закончится в США и будет некое формирование новой администрации, это может существенно замедлить весь процесс», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, пока рано говорить о достижении договоренностей России и США о продлении ДСНВ.

«На экспертном уровне контакты продолжаются», — подчеркнул Песков.

В пятницу СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями.
Позже в прессе появились сведения, что для условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США предложили России договориться не увеличивать общее число имеющихся ядерных боеголовок.
Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Генассамблея ООН , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
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