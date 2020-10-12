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В Кремле приняли решение по локдауну из-за коронавируса 

Павел Тиунов 47 минут назад
В России выстроена эффективная система лечения коронавирусных больных, и есть запас свободных коек в клиниках, поэтому о введение жестких карантинных мер в стране речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова представителя главы государства цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Песков подчеркнул, что в настоящее время российские медики пользуются более продвинутыми протоколами, чем во время первой волны. В первую очередь, по его словам, это сказывается на «меньшей смертности», что подтверждено статистическими данными.
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«Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения», — добавил представитель президента.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что у российских специалистов не занимать опыта и профессионализма, чтобы самим определять меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Политика , Видео , Мелита Вуйнович , Дмитрий Песков , ВОЗ
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