России выстроена эффективная система лечения коронавирусных больных, и есть запас свободных коек в клиниках, поэтому о введение жестких карантинных мер в стране речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Слова представителя главы государства цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Песков подчеркнул, что в настоящее время российские медики пользуются более продвинутыми протоколами, чем во время первой волны. В первую очередь, по его словам, это сказывается на «меньшей смертности», что подтверждено статистическими данными.

«Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения», — добавил представитель президента.