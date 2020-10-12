В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко с оппозицией

В Кремле приветствуют любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами.
В субботу Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после кампании по выборам президента Белоруссии и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции.
"Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. И тем более инициированной главой государства, президентом Белоруссии", — сказал Песков журналистам.