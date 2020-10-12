Путин может обратиться к россиянам из-за коронавируса 

Также он назвал жизнь и здоровье людей абсолютным приоритетом властей России и сообщил, что к настоящему моменту выстроена эффективная система по борьбе с коронавирусной инфекцией, разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, что позволяет обеспечивать меньшую смертность, чем во время первой волны заболеваемости.

«Мы это четко наблюдаем по цифрам», — отметил официальный представитель Кремля.

Он выразил уверенность, система по борьбе с COVID-19 работает, несмотря на рост числа заболевших. Тем не менее он призвал граждан повысить самосознательность и принимать более эффективные меры с целью сокращения вероятности заболеть.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 37,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,31 миллиона человек.