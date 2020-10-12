В Кремле назвали приоритетную тему в контактах с США 

Тема продления Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — главная в контактах с американцами, но договоренности еще не достигнуты, заявили в Кремле.

"Пока рано говорить о достижении каких-то окончательных договоренностей", — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Работа ведется, контакты продолжаются на экспертном уровне. Тема, по его словам, "горячая" и "приоритетная в контактах с американцами".

Но есть определенные проблемы. "Мы в цейнтноте, и естественно, если будет формироваться новая администрация в США, это может затормозить процесс любых переговоров", — также заявил Песков. Важно принять какие-то меры до завершения действия договора.

"Главная цель, конечно, для нас — это продление самого действующего договора", — обозначил представитель Кремля. А произойдет это до выборов в США или после — это вторично, это внутренние дела американской стороны, считает он. Вариант, что документ может быть подписан Дональдом Трампом, а если придет к власти новый президент США, то может его отменить, Песков назвал внутренним делом США и вопросом политической воли.

"Конечно, в интересах не только наших двух стран, но и всего мира, чтобы был найден консенсус", — считает пресс-секретарь российского президента. "Позиции хорошо известны, основные камни преткновения тоже хорошо известны", — отметил он.

Сообщения СМИ о том, что якобы Трамп надеется заключить новую сделку по ядерному разоружению и продлению ДСНВ до выборов, Песков комментировать не стал, заметив, что не будет реагировать на источники — "много фейков".