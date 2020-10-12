Джабаров: «Эта русофобская политика добром не кончится»

«Это решение абсолютно незаконное, потому что основано непонятно на чём. Не было ни решения суда, не было никаких документальных данных, взяли и обвинили Россию в том, что она не могла совершить даже теоретически, поскольку всё химоружие у нас давно уничтожено, это признала сама ОЗХО… Нам не дали никаких результатов обследования и, главное, нам не предъявили Скрипалей, они пропали… Та же самая история сейчас развивается с Навальным», — пояснил Джабаров.