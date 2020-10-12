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МИД пообещал ответить на выдворение из Латвии россиянина Норвинда 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Москва ответит на высылку из Латвии россиянина Норвинда
Фото: РИА Новости
Выдворение из Латвии 75-летнего гражданина России Владимира Норвинда является провокацией и не будет оставлено без последствий. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

«Вызывает крайнее возмущение расправа, учиненная в Риге над пожилым больным человеком. Налицо попрание всех общепринятых морально-этических и гуманитарных норм», — отмечается в комментарии на сайте ведомства.

Захарова назвала очевидным, что «зацикленные на русофобии» латвийские власти, «крайне предвзято воспринимающие попытки русскоязычной диаспоры отстаивать своё право на сохранение исторической памяти», готовы использовать любые способы для «силового подавления инакомыслия и нелояльности в обществе».
По её словам, эта «провокационная акция» наглядно показала «бесчеловечную жестокость латышского национализма».

«В Риге могут быть уверены, что этот инцидент без последствий оставлен не будет», — подчеркнула она.

Ранее посольство России выразило решительный протест в связи с депортацией из Латвии бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Латвия
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