Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Болгарский посол прибыл в российский МИД 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Болгарский посол прибыл в российский МИД
Фото: РИА Новости
Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения "надуманными" и анонсировала ответные меры Москвы.
Позже стало известно, что посол Болгарии покинул здание МИД РФ, от комментариев он отказался.
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Политика , В мире , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Болгария , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам
«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам
Американец назвал ужасную привычку русских
Американец назвал ужасную привычку русских
После инсульта Дибров помолодел на 10 лет
После инсульта Дибров помолодел на 10 лет
Видео
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение