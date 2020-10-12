Болгарский посол прибыл в российский МИД 

Посол Болгарии Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.

Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения "надуманными" и анонсировала ответные меры Москвы.

Позже стало известно, что посол Болгарии покинул здание МИД РФ, от комментариев он отказался.