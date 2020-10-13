За расследование дела Алексея Навального ответственны только российские правоохранители, все необходимое для этого — в России . Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД Германии Хайко Маас.

«Если такой инцидент, как покушение на Алексея Навального, происходит в Сибири, и если оно было направлено против гражданина России, то расследовать его могут и должны только российские правоохранительные органы», — приводит агентство слова руководителя внешнеполитического ведомства.

Маас подчеркнул, что на территории России находятся все следы, свидетели, доказательства для проведения расследования и первые анализы крови Навального — в ФРГ его перевезли уже через два дня после инцидента.

Ранее 12 октября главы МИД стран ЕС приняли решение по санкциям против России, которые введут из-за ситуации с Навальным. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель . При этом он не уточнил, какое именно решение было принято, но заявил, что все участники встречи его одобрили.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».