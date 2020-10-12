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Кудрин рассказал, что на него готовилось покушение в 2005 или 2006 году

ТАССиещё 20
1 час назад
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который с 2000 по 2011 годы занимал посты министра финансов и вице-премьера, рассказал, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение из-за того, что он отказал в льготах частной компании.
Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении
Фото: ТАССТАСС
"Пока был вице-премьером, практически не пользовался (охраной - прим. ТАСС), за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО . Точно не вспомню, но примерно 2005-й или 2006-й (год - прим. ТАСС). Не знаю, могу ли посвящать вас в детали . Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать", - сказал Кудрин в интервью ТАСС.
"Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана. Это была абсолютно техническая, рутинная работа. Документы готовили к рассмотрению, я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними. Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги. Потом были расследования, которые нашли какие-то следы . Сотрудники ФСО добыли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах", - рассказал Кудрин.
По его словам, уголовное дело не было заведено, так как никто не пострадал, и преступление удалось предотвратить.
Политика,Алексей Кудрин,Владимир Путин,Федеральная служба охраны,Счетная палата,ИТАР-ТАСС,
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