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Кудрин рассказал о конфликте с Медведевым в 2011 году 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
В ходе публичного конфликта с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2011 году тогдашний министр финансов РФ Алексей Кудрин не надеялся на чью-либо защиту. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.

«Медведев был президентом, и он принимал решения, поэтому, начиная прямой разговор, ни на чью защиту я особенно не надеялся. Это первое. И второе: в феврале того года я говорил Путину, что хочу уйти с должности министра финансов. Владимир Владимирович [Путин] попросил меня остаться. Это известный факт», — сказал Кудрин.

По его словам, случившееся в сентябре 2011 года не было для него потрясением или «результатом неосмысленного поступка», поскольку он принял решение об уходе с поста главы Минфина РФ ещё за полгода до этих событий.
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Кудрин также рассказал о возможности занять должность главы Центрального банка РФ, однако отказался от неё, поскольку считал, что «экономическая политика в стране в тот момент уже не соответствовала вызовам».
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Алексей Кудрин , Минфин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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