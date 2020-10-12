«Медведев был президентом, и он принимал решения, поэтому, начиная прямой разговор, ни на чью защиту я особенно не надеялся. Это первое. И второе: в феврале того года я говорил Путину, что хочу уйти с должности министра финансов. Владимир Владимирович [Путин] попросил меня остаться. Это известный факт», — сказал Кудрин.