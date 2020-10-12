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Захарова рассказала об 11-часовых переговорах по Карабаху 

Москва24 и ещё 13 36 минут назад
Захарова рассказала об 11-часовых переговорах по Карабаху
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, как проходили переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
По ее словам, переговоры длились почти 11 часов и завершились около двух часов ночи. Участники встречи сделали несколько перерывов, чтобы созвониться с Баку и Ереваном.
Захарова отметила, что в ходе консультаций по-новому открыла для себя главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"У меня такое впечатление, что в этот раунд он вложил всего себя, весь свой интеллект, все свои способности переговорщика, человеческие качества", — заявила дипломат.

Она также отметила значительную роль Владимира Путина в этом процессе.

"Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно", — добавила она.

На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении на переговорах в Москве согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших.
Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября. Однако в этот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
В понедельник, 12 октября, Армения заявила об уничтожении Карабахом азербайджанского Су-25.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. С обеих сторон сообщалось об убитых и раненых.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Баку , Ереван
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