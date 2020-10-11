Захарова назвала главную задачу внешней политики России

Захарова добавила, что суть внешней и внутренней политики государства не состоит в доказательстве «отсутствия морального права» Запада быть лидерами в «правочеловеческой области». По ее словам, задача состоит в выстраивании базиса международных дел, который позволит сосуществовать странам с разными системами и с разным уровнем развития.
В мае Захарова заявила о развернутой США против России кампании по дезинформации в контексте коронавируса. «То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.