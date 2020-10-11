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Захарова назвала главную задачу внешней политики России

Lenta.ruиещё 5
1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главная задача внешней политики России заключается в гармонизации международных отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Захарова назвала главную задачу внешней политики России
Фото: ТАССТАСС
Захарова добавила, что суть внешней и внутренней политики государства не состоит в доказательстве «отсутствия морального права» Запада быть лидерами в «правочеловеческой области». По ее словам, задача состоит в выстраивании базиса международных дел, который позволит сосуществовать странам с разными системами и с разным уровнем развития.
В мае Захарова заявила о развернутой США против России кампании по дезинформации в контексте коронавируса. «То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.
По ее словам, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг «четко задал ее направление». Так она ответила на его заявление о том, что что Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса.
Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,НАТО,МИД,Россия,
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