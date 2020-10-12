Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Наследный принц ОАЭ позвонил Путину 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Наследный принц ОАЭ позвонил Путину
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в борьбе с коронавирусом, в том числе с использованием российской вакцины "Спутник V". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

"Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине "Спутник-V", клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ", — говорится в сообщении.

Кремль уточнил, что наследный принц ОАЭ позвонил Путину.
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
ТАСС: последние новости
Путин поздравил участников и гостей "Президентских состязаний" Путин поздравил участников и гостей "Президентских состязаний" Папа Римский приветствовал соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией Папа Римский приветствовал соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией Кудрин рассказал, когда было принято решение о его отставке с поста главы Минфина Кудрин рассказал, когда было принято решение о его отставке с поста главы Минфина
Политика , В мире , Другое , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Абу-Даби , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
Раскрыты подробности спасения жившего в шкафу ребенка
Раскрыты подробности спасения жившего в шкафу ребенка
«В России могут вспыхнуть пять Карабахов»
«В России могут вспыхнуть пять Карабахов»
Американец назвал ужасную привычку русских
Американец назвал ужасную привычку русских
Видео
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение