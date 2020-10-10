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Путин считает, что в большой политике нет друзей 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что в большой политике не бывает друзей.
"В большой политике, вообще-то, нет друзей", — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был опубликован на странице журналиста в «Инстаграм» в субботу.
Ранее в своей речи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН 22 сентября президент РФ Владимир Путин говорил о «дефиците гуманизма и доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне».
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Политика , Павел Зарубин , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ИТАР-ТАСС , Москва
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