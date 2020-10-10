Сократить соперничество: МИД России обратился к США

"В отличие от США, Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность, — заявил дипломат. — Мы проводим последовательный курс на сохранение мира".

По мнению Москвы, "следует прекратить продвижение конфронтационных моделей переформатирования международных отношений в духе концепций "соперничества великих держав" или "мира с опорой на силу". "В нашей работе мы действуем открыто, — указал Ермаков. — Последовательно продвигаем политико-дипломатические инициативы, ведем реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности, на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями".