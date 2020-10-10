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МИД России призвал США прекратить «соперничество великих держав» 

ТАСС и ещё 1 22 минуты назад
Сократить соперничество: МИД России обратился к США
Фото: РИА Новости
Россия призывает США прекратить действовать в духе концепций "соперничества великих держав" или "мира с опорой на силу". Об этом говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН, которое зачитал в пятницу первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

"В отличие от США, Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность, — заявил дипломат. — Мы проводим последовательный курс на сохранение мира".

По мнению Москвы, "следует прекратить продвижение конфронтационных моделей переформатирования международных отношений в духе концепций "соперничества великих держав" или "мира с опорой на силу". "В нашей работе мы действуем открыто, — указал Ермаков. — Последовательно продвигаем политико-дипломатические инициативы, ведем реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности, на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями".
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , США , Владимир Ермаков , Дмитрий Полянский , Генассамблея ООН , МИД
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