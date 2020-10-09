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В Кремле прокомментировали заявление Путина по Карабаху 

РИА Новости 1 час назад
В Кремле прокомментировали заявление Путина по Карабаху
Фото: РИА Новости
Заявлению президента РФ Владимира Путина по Нагорному Карабаху предшествовала долгая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера во второй половине дня Путин до позднего вечера проделал очень большую напряженную работу со своими коллегами из Баку и Еревана. По итогам вчера вечером вышло заявление президента Путина, где он призвал стороны прекратить огонь для гуманитарной паузы — с тем, чтобы обменяться пленными и вывезти тела погибших. И также пригласил министров иностранных дел из Еревана и Баку", — сказал Песков журналистам.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Армения
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