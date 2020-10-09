В Кремле допускают решения федерального штаба из-за COVID 

Дальнейшее увеличение количества «ковидных» больных может стать поводом для решений штаба правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Он напомнил, что на днях в России был поставлен антирекорд по суточному заболеванию COVID-19, сообщает РБК.

За минувшие сутки в России было зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Песков назвал сложившуюся ситуацию «печальным антирекордом». Он подчеркнул, что в настоящее время далеко не все граждане заботятся о своем здоровье и здоровье своих близких.

«Если ситуация будет и дальше усложняться, конечно это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», — цитирует издание слова помощника главы государства.

Песков добавил, что ухудшающаяся статистика по «ковидным» больным однозначно потребует «каких-то действий и решений», но каких именно пресс-секретарь президент уточнить затруднился.