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В Кремле допускают решения федерального штаба из-за COVID 

Павел Тиунов 37 минут назад
В Кремле допускают решения федерального штаба из-за COVID
Фото: РИА Новости
Дальнейшее увеличение количества «ковидных» больных может стать поводом для решений штаба правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что на днях в России был поставлен антирекорд по суточному заболеванию COVID-19, сообщает РБК.
За минувшие сутки в России было зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Песков назвал сложившуюся ситуацию «печальным антирекордом». Он подчеркнул, что в настоящее время далеко не все граждане заботятся о своем здоровье и здоровье своих близких.

«Если ситуация будет и дальше усложняться, конечно это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», — цитирует издание слова помощника главы государства.

Песков добавил, что ухудшающаяся статистика по «ковидным» больным однозначно потребует «каких-то действий и решений», но каких именно пресс-секретарь президент уточнить затруднился.
Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные власти на время исключили введения в Москве пропускного режима на фоне второй волны пандемии. Считается, что действующих рекомендаций по борьбе с распространением инфекции достаточно.
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Политика , Дмитрий Песков , Правительство Москвы
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