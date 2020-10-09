«Новичок» Навального: санкции готовы, вопросы остались

В то же время все эти неясности с бутылкой и девушкой Марией скорее работают на подрыв стройной конспирологической версии, согласно которой Навальный был отравлен чуть ли не по приказу сверху. Слишком много «склеек» и «швов» в этом детективе, которые помешают, по крайней мере, широкой публике в России поверить в то, что все именно так зловеще, как утверждают немцы. Также самую «зловещую» версию подрывает и тот факт, что конкретное вещество, которое нашли в организме Навального специалисты ОЗХО, с юридической точки зрения не является именно запретным химоружием, поскольку его нет в соответствующем списке. Впрочем, того вещества, которым отравили Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года, тоже на тот момент не было в «запретном списке», его внести туда в конце 2019 года. То есть, как ни цинично, но с юридической точки зрения российская сторона может настаивать теперь на том, что Конвенция ООН о запрете химоружия не нарушена, как если бы Навального отравили просто крысиным ядом.