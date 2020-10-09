«Новичок» Навального: санкции готовы, вопросы остались

Решение о конкретных санкциях против России в связи с инцидентом с Навальным руководство ЕС примет 15-16 октября. Судя по всему, речь идет о неких персональных санкциях, но не о секторальных. Они вряд ли коснутся газопровода «Северный поток — 2» При этом критерий определения круга лиц, непосредственно виновных в отравлении Навального, по версии Евросоюза, непонятен. В прессе упоминались некие «сотрудники ГРУ». Но почему не ФСБ, МВД? Почему не сотрудники томской гостиницы, наконец, где Навальный останавливался и где предположительно был отравлен?
Сама картина отравления нисколько пока не прояснилась. В том числе после двухчасового интервью Навального Юрию Дудю, во время которого он сделал ряд предположений на сей счет, однако породил еще и дополнительные вопросы. Например, о своей загадочной спутнице в поездке по Сибири Марии Певчих.
Странно, что российские расследователи, которые теперь продлили доследственную проверку по инциденту с Навальным, но уголовного дела так и не завели, лишь сейчас спохватились и по поводу Певчих, и по поводу вывезенной ею в Германию из номера оппозиционера бутылки с водой, на которой потом нашли следы пресловутого «Новичка».
В то же время все эти неясности с бутылкой и девушкой Марией скорее работают на подрыв стройной конспирологической версии, согласно которой Навальный был отравлен чуть ли не по приказу сверху. Слишком много «склеек» и «швов» в этом детективе, которые помешают, по крайней мере, широкой публике в России поверить в то, что все именно так зловеще, как утверждают немцы. Также самую «зловещую» версию подрывает и тот факт, что конкретное вещество, которое нашли в организме Навального специалисты ОЗХО, с юридической точки зрения не является именно запретным химоружием, поскольку его нет в соответствующем списке. Впрочем, того вещества, которым отравили Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года, тоже на тот момент не было в «запретном списке», его внести туда в конце 2019 года. То есть, как ни цинично, но с юридической точки зрения российская сторона может настаивать теперь на том, что Конвенция ООН о запрете химоружия не нарушена, как если бы Навального отравили просто крысиным ядом.
На этом фоне продолжается жесткая информационная война между Москвой с одной стороны и Берлином и Парижем с другой. Западным, с позволения сказать, партнерам шлют один за другим запросы о взаимодействии от имени Генпрокуратуры, прекрасно понимая, что ответов не будет, да на них и не рассчитывают. Со своей стороны, «западные партнеры», не имея на руках конкретных исчерпывающих доказательств вины в инциденте с Навальным именно российского государства, все равно представляют дело как полностью доказанное. С третьей стороны, понимая, что дело это все равно какое-то мутное и зная о нем, видимо, больше, чем рассказывают, в Евросоюзе подготовят против Москвы некие санкции, которые формально закроют данный инцидент с минимальными потерями для каждой из сторон, но при этом зафиксируют начало принципиально нового этапа отношений, который будет отличаться гораздо большей взаимной неприязнью и даже враждебностью, а также полным взаимным недоверием.