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Мишустин прибыл в Ереван 

Общественная служба новостей 4 часа назад
Мишустин прибыл в Ереван
Фото: glagol38.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в столицу Армении Ереван. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский политик примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Предыдущая встреча состоялась в июле в Минске.
Основной темой станет обсуждение проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции.
Напомним, ранее Мишустин отчитал правительство после замечаний президента России Владимира Путина. Глава государства выразил недовольство тем фактом, что его поручения по изменению законодательства в сфера спорта и образования не выполняются.
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Политика , Владимир Путин , Михаил Мишустин
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