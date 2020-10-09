«Идет подготовка»: Захарова анонсировала переговоры по Карабаху 

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.

Вчера стало известно, что президент России Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана провести при посредничестве главы МИД России консультации в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе. Сегодня Захарова сообщила, Ереван и Баку подтвердили участие в этих консультациях.

«Идет активная подготовка», — добавила она.

Позавчера Путин заявил, что азербайджанцы и армяне не чужие люди россиянам, и он надеется, что конфликт в Карабахе будет прекращен в ближайшее время. Глава государства высказал мнение, что конфликт едва ли будет исчерпан окончательно в скором времени, и призвал стороны хотя бы к скорейшему прекращению огня.