Мединский предложил прекратить борьбу с фальсификациями

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«Хватит оправдываться. Надо внедрять всеми возможными методами свою точку зрения», – заявил он.

«Тем более нам легче, чем нашим «оппонентам»: мы говорим правду. Мы верим в то, что делаем. Мы знаем, за что и ради чего творили историю наши предки, и что поэтому должны делать мы», – пояснил председатель РВИО.

«У нас есть правда, которой мы не хотим и не будем больше стесняться», – подчеркивает помощник Президента РФ в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

«Если у кого-то короткая память, мы поможем. Забыли, кто в Мюнхенском сговоре участвовал, а кто потом Европу освобождал от нечисти? Пожалуйста — напомним. Документы опубликуем, объясним, что к чему», – продолжил Владимир Мединский.

Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной и Второй мировой войн, пообещал президент РФ Владимир Путин

Московское Бюро по правам человека презентовало доклад «Ампутация памяти». Его посвятили попыткам реабилитации нацизма и фальсификации истории за рубежом, а также искажению исторической правды.

Ранее сообщалось, что в России будет создан крупнейший архив документов о Второй мировой войне, чтобы мир не забыл о жертвах советских народов в борьбе с нацизмом.

Представленные исторические свидетельства не позволят исказить события военного времени и принизить роль «героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», уверен российский лидер.

По мнению президента, только аргументированные высказывания позволят избежать искажения истории.