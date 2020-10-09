NYT: Путин оказался в эпицентре нестабильности

Восстания в Белоруссии Киргизии , а также война на Кавказе подрывают влияние российского лидера, считает автор. Аналитики выделяют один постоянный фактор в нарастающей дестабилизации. Брожение в России и у ее соседей вызвано пандемией коронавируса, которая продемонстрировала недоверие народа к институтам власти.

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Антон Трояновский (Anton Troianovski):

Ереван, Армения — Россия утрачивает свои позиции на территориях, которые она провозгласила сферой своего влияния.

Случившиеся практически одновременно кризисы в Белоруссии, Центральной Азии и на Кавказе ошеломили Кремль, заставив его в срочном порядке защищать российские интересы в бывших советских республиках. Они также ослабили имидж президента Владимира Путина как гениального тактика на мировой арене.

«Для Москвы в этих конфликтах нет ничего хорошего», — сказал высокопоставленный российский депутат и союзник Путина Константин Затулин, специализирующийся на отношениях России с ее так называемым «ближним зарубежьем».

Путин посвятил годы тому, чтобы укрепить позиции России как мировой державы. Для этого она прикладывает руку к событиям в горячих точках планеты от Латинской Америки до Ближнего Востока, и даже вмешивается в президентские выборы в США . Но потратив немало времени на дестабилизацию Запада, Путин внезапно сам оказался в окружении нестабильности. Если раньше его считали искусным и уверенным в себе внешним политиком, то сегодня он, похоже, утратил былую хватку.

В ответ на начавшееся в августе народное восстание в Белоруссии Путин поддержал непопулярного и самовластного президента Александра Лукашенко , настроив общественное мнение против России этой самой дружественной ранее по отношению к ней европейской страны.

В центральноазиатской Киргизии протестующие на этой неделе были близки к тому, чтобы свергнуть президента Сооронбая Жээнбекова. Произошло это спустя всего две недели после того, как Путин во время редкой для него по нынешним временам личной встречи с Жээнбековым пообещал, что Россия сделает все, «чтобы поддержать вас как главу государства».

А на Кавказе тихо тлевший на протяжении долгих лет конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха на прошлой неделе перерос в ожесточенные боевые действия, по масштабам не уступающие войне начала 1990-х годов. Эта вспышка грозит лишить Россию возможности находить баланс в этом регионе, позволявший ей прежде поддерживать с ним самые разнообразные связи.

«Россия делала все возможное для поддержания связей и с Азербайджаном, и с Арменией, — сказал Затулин. — Каждый день конфликта в Карабахе по сути дела помогает обнулить российский авторитет и влияние».

Новые вызовы российскому влиянию подрывают многолетние попытки Путина создать себе имидж руководителя, вернувшего России статус великой державы, который она утратила с распадом Советского Союза. Хотя Кремль отрицал, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, российское государственное телевидение злорадно сообщало об американских обвинениях в адрес Москвы, указывая на них как на признак того, что с Кремлем снова придется считаться на мировой арене.

Сейчас же вместо того, чтобы решительно отреагировать на чрезвычайные события вблизи российских границ, Путин весьма двусмысленно говорит о роли России.

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен», — заявил он о Нагорном Карабахе в телевизионном интервью, которое показали в среду.

Спустя несколько минут он сказал и о Киргизии: «Мы надеемся, что все обойдется мирно».

Стечение кризисов в ближнем зарубежье России уже заставило некоторых прокремлевских комментаторов выдвинуть в адрес Запада обвинения в организации целой кампании по разжиганию разногласий в бывших советских республиках.

Но более уравновешенные аналитики выделяют один постоянный фактор в нарастающей дестабилизации. Они говорят, что брожение в России и у ее соседей вызвано пандемией коронавируса, которая продемонстрировала недоверие народа к институтам власти и к оторванным от действительности лидерам этого региона.

Пандемия помогла свести на нет хрупкое перемирие между Азербайджаном и Арменией, а в Белоруссии и Киргизии болезнь создала предпосылки для народного восстания, показав, насколько правящая элита далека от людских страданий.

Лукашенко разозлил белорусов своими попытками преуменьшить серьезность вируса. Он шутил, что болезнь можно вылечить водкой. А в Киргизии критики власти обвинили руководство в том, что финансовая помощь, выделенная на борьбу с коронавирусом, была украдена им в целях личного обогащения.

В России вызванные пандемией экономические трудности усилили общественное недовольство Путиным. Например, в дальневосточном городе Хабаровске тысячи демонстрантов уже тринадцатую неделю подряд выходят по воскресеньям на митинги протеста, выражая недовольство арестом популярного губернатора.

Некоторые аналитики говорят, что из-за народного недовольства в России Путину надо уделять больше внимания внутренним проблемам, таким как экономические трудности, загрязнение и недостатки в здравоохранении, вместо того, чтобы заниматься глобальной политикой. Но события последних недель дают Путину больше оснований сосредоточиться как раз на внешнеполитических делах.

«У Путина практически вся его миссия и представления о величии и успехе России связаны с его внешнеполитической повесткой», — сказала внештатный научный сотрудник Московского центра Карнеги Татьяна Становая.

Новая череда кризисов, продолжила она, «очень сильно отвлечет Путина от внутренних проблем».

То, насколько важны эти бывшие советские земли для путинской внешней политики, стало ясно в среду, когда Кремль составил список зарубежных руководителей, позвонивших Путину и поздравивших его с днем рождения. Из 12 позвонивших только три лидера (Израиля, Индии и Кубы) возглавляют страны не из состава бывшего Советского Союза.

В Армении, где размещается российская военная база, кое-кто надеется, что Москва в этом конфликте займет более активную и действенную позицию. По официальным данным, в ходе боевых действий уже погибло как минимум 250 человек. Но похоже, что сегодня у России мало возможностей влиять на события на Кавказе, хотя в прошлом она неизменно выступала в качестве посредника в нагорно-карабахском конфликте. Турция, являющаяся главной союзницей Азербайджана, занимает более решительную позицию в регионе.

«В нынешней ситуации Турцию действительно следует рассматривать как противовес одностороннему вмешательству России», — сказал председатель бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

На Кавказе, добавил он, роль России, по-видимому, уменьшается.

На всем постсоветском пространстве русский язык остается языком межнационального общения. А повсеместное распространение в регионе интернета, который редко подвергается цензуре, ведет к тому, что протесты в одной стране легко могут воодушевить недовольное население в другой.

Некоторые протестующие в Белоруссии выходят с плакатами в поддержку демонстраций в Хабаровске, находящемся от Минска в шести с половиной тысячах километрах. А перед парламентскими выборами в Киргизии, состоявшимися в прошлое воскресенье, критики правительства внимательно следили за событиями в Белоруссии, где вопиющие подтасовки результатов августовских выборов дали толчок восстанию против Лукашенко.

«В Киргизии часто говорили, что мы будем брать пример с Белоруссии, — сказал директор киргизского информационного агентства „К-Ньюс" Айбек Султангазиев. — На самом деле мы обошли белорусов по эффективности и точности».

По словам Султангазиева, если восстание в стране увенчается успехом, новое руководство постарается сохранить тесные связи с Москвой. Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел в 2018 году к власти в результате народного восстания, его правительство тоже сохранило альянс с Россией.

«Мы никогда не были прозападными или провосточными, — сказал Рубен Рубинян, возглавляющий комитет армянского парламента по иностранным делам. — Россия была и остается союзницей Армении, причем очень важной союзницей».

Но для Москвы последние события в Белоруссии стали предостережением, указывающим на неустойчивость ее положения среди соседей. Это очень напоминает 2014 год, когда Украина в ходе бурных событий ушла с российской орбиты. Некоторые доброжелательно настроенные к Путину белорусы отвернулись от него, когда он поддержал Лукашенко на волне протестов.

По словам Затулина, российские руководители «самого высокого уровня» считали, что Лукашенко рано или поздно придется уйти. Но он убедил их в том, что его уход под давлением протестующих создаст опасный прецедент, и впоследствии то же самое может произойти с Путиным.