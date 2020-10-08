Президент России Владимир Путин призвал участников конфликта в Карабахе прекратить боевые действия с целью обмена пленными и телами погибших.

Глава государства заявил, что министров иностранных дел Армении Азербайджана пригласили в Россию 9 октября для проведения консультаций.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО ). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.