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Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе 

РИА Новости 53 минуты назад
Президент России Владимир Путин призвал участников конфликта в Карабахе прекратить боевые действия с целью обмена пленными и телами погибших.
Глава государства заявил, что министров иностранных дел Армении и Азербайджана пригласили в Россию 9 октября для проведения консультаций.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
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Политика , Видео , Война, Карабах , Владимир Путин , НАТО , Азербайджан , Армения
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