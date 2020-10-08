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Захарова рассказала о состоянии пострадавших в Карабахе россиян

News.ru
2 часа назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о пострадавших в Нагорном Карабахе журналистах. По её словам, российское посольство контактирует с МИД Армении по этому вопросу.
Захарова рассказала о пострадавших в Карабахе россиянах
Фото: News.ruNews.ru
Она отметила, что один из граждан РФ находится в тяжёлом состоянии, ему сейчас делают операцию. Состояние двоих других врачи оценивают как среднее, однако их также прооперируют, передаёт РИА Новости.
Российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта, — отметила она.
Дипломат добавила, что россиян доставят в Ереван, как только они станут транспортабельны.
Как писал NEWS.ru, российский блогер Юрий Котенок получил ранения при обстреле карабахского города Шуши. Также пострадали ещё один российский журналист и их сопровождающий.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Политика,Война, Карабах,Юрий Котенок,Мария Захарова,Ильхам Алиев,МИД,РИА Новости,Россия,Ереван,Армения,
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