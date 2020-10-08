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Вассерман раскрыл цель розыска Тихановской 

Вероника Полынина 36 минут назад
Вассерман раскрыл цель розыска Тихановской
Фото: РИА Новости
Объявление бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск в России позволило Москве решить сразу две задачи, считает политолог и публицист Анатолий Вассерман.
По мнению интеллектуала, Россия поспособствовала дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства с Белоруссией, а также избавилась от «навязчивых приставаний» Тихановской, неоднократно заявлявшей о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Тихановская отреагировала на объявление ее в розыск в РФ
При этом Вассерман отметил, что внесение лидера белорусской оппозиции в розыскную базу МВД РФ является техническим аспектом в рамках взаимодействия двух государств.

«Тут чисто формальные технические правила международной организации уголовной полиции требуют именно такого порядка. Но теперь можно не сомневаться, что, помимо всего прочего, госпоже Пилипчук, которая по мужу Тихановская, можно и не заикаться о попытках говорить с президентом РФ Владимиром Путиным», — заявил Вассерман РИА ФАН.

По словам политолога, вопрос о диалоге с Путиным для Тихановской закрыт окончательно: стоит ей появиться на территории России, она будет автоматически задержана и передана властям Белоруссии.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно об объявлении Светланы Тихановской в федеральный розыск в России по одной из статей УК. При этом сама бывшая кандидат в президенты Белоруссии подчеркнула, что понятия не имела о том, что находится в розыске.
В МВД России объяснили, что уголовных дел в отношении Тихановской российскими правоохранительными органами не возбуждалось. А ее присутствие в базе розыска связано с тем, что список разыскиваемых лиц формируется на основании ряда соглашений в рамках СНГ.
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Политика , Анатолий Вассерман , Светлана Тихановская , Владимир Путин , МВД , РИА ФАН , Москва
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