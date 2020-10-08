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Единственная в России женщина-губернатор заразилась коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Единственная в РФ женщина-губернатор заразилась COVID
Фото: РИА Новости
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова, которая является единственной в России женщиной во главе региона, заразилась коронавирусом. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает РИА Новости.
По ее словам, она чувствует себя нормально.
Наталье Комаровой 64 года. Она возглавляет регион с марта 2010 года. В марте 2019 года после отставки главы Мурманской области Марины Ковтун она осталась единственной в России женщиной-губернатором.
Коронавирус в ХМАО с начала распространения инфекции выявлен у 23,7 тысячи человек, из них 21,6 тысячи выздоровели, 198 пациентов с COVID-19 умерли.
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Политика , Наталья Комарова , Марина Ковтун , РИА Новости
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