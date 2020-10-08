Жириновский раскрыл свое состояние после вакцинации 

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Жириновский рассказал , что дважды привился от коронавируса российской вакциной. По словам политика, никаких побочных эффектов после вакцинации он не испытал.

«Я тогда сделал первую вакцину, через три недели вторую. Абсолютно никаких побочных явлений. Ничего. Я всё ждал — температуры нету, недомогания нету. Всё прошло великолепно», — рассказал он.

По словам Жириновского, ранее он неоднократно прививался от гриппа, и несколько дней после укола чувствовал небольшое недомогание.

«А здесь — великолепно. Я советую всем делать. Она абсолютно безвредна», — пришел к выводу политик.

Жириновский объяснил, что с вакциной от гриппа в организм вводится ослабленный вирус. В случае с вакциной от коронавируса — ситуация иная.

«Здесь это искусственный препарат. Он не может никого заразить. Он только остановит возможность проникновения коронавируса в наш организм. Это более безобидная, чем вакцина от обычного гриппа», — объяснил лидер ЛДПР.

В августе, как сообщал «Рамблер», в России было объявлено о создании отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат разработали специалисты медицинского центра имени Гамалеи. Вакцина создана на основе ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма.