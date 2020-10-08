Ситуация с Навальным: МИД РФ сделал заявление 

В ведомстве назвали позицию Берлина и Парижа «шантажом».

«Москва сожалеет, что в ситуации с Навальным Париж и Берлин вместо совместной работы предпочли угрозы и шантаж», — говорится в комментарии МИД РФ, который приводит РИА «Новости».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не сможет сохранить прежние отношения с Германией и Францией после их заявления о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным.

По словам дипломата, коммюнике двух стран, «неприемлемое по содержанию и своей тональности», говорит о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно представляла российская сторона.

«Вместо должного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес», — отмечала Захарова.