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Ситуация с Навальным: МИД РФ сделал заявление 

Вероника Полынина 1 час назад
В МИД России прокомментировали реакцию Германии и Франции на ситуацию с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.
В ведомстве назвали позицию Берлина и Парижа «шантажом».

«Москва сожалеет, что в ситуации с Навальным Париж и Берлин вместо совместной работы предпочли угрозы и шантаж», — говорится в комментарии МИД РФ, который приводит РИА «Новости».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не сможет сохранить прежние отношения с Германией и Францией после их заявления о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным.
Названа роковая ошибка Навального
По словам дипломата, коммюнике двух стран, «неприемлемое по содержанию и своей тональности», говорит о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно представляла российская сторона.

«Вместо должного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес», — отмечала Захарова.

Как сообщал «Рамблер», накануне Франция и Германия обвинили российские власти в отравлении Алексея Навального и призвали партнеров по Евросоюзу принять санкции в отношении Москвы. Инициативу Парижа и Берлина уже поддержали Великобритания и Нидерланды.
Комментарии 264
Политика , Видео , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , ЕС , РИА Новости , Германия , Москва , Франция
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