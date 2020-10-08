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Путин сообщил о снижении ущерба от ЧС в 2020 году

RT на русскомиещё 3
1 час назад
Российский лидер Валдимир Путин заявил в ходе выступления на совещании по техоснащению МЧС о снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2020 году.
Путин сообщил о снижении ущерба от ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он сообщил, что «в текущем году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими годами, тогда как до этого они стабильно составляли 6-8 млрд рублей ежегодно».
«И не потому, что мы на этом как-то экономим или должны экономить, «зажимаем» эти рубли — говорю сейчас об этом, а потому что реальный ущерб снижается, что очень важно», — цитирует РИА Новости Путина.
Президент отметил, что «системные меры профилактики, о которых мы говорили не раз, дают свой необходимый результат».
Политика,МЧС,РИА Новости,
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