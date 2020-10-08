МВД объяснило объявление Тихановской в розыск

В МВД пояснили, что включение Тихановской в базу разыскиваемых лиц, размещенную на сайте МВД России, связано с тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка. Он функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ.