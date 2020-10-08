Мишустин поручил дать Крыму и Севастополю миллиарды 

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого. Сегодня в ходе заседания правительства Мишустин сообщил, что Крыму и Севастополю будет выделено более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения.

«Почти пять миллиардов (будет выделено. — Прим. ред.) на строительство новых объектов водоснабжения и свыше 870 миллионов — на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин», — уточнил он.