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Мишустин поручил дать Крыму и Севастополю миллиарды 

Артём Кульша 1 час назад
Мишустин поручил дать Крыму и Севастополю миллиарды
Фото: РИА Новости
Крым и Севастополь получат около шести миллиардов рублей на решение проблем с водоснабжением. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого. Сегодня в ходе заседания правительства Мишустин сообщил, что Крыму и Севастополю будет выделено более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения.

«Почти пять миллиардов (будет выделено. — Прим. ред.) на строительство новых объектов водоснабжения и свыше 870 миллионов — на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин», — уточнил он.

В сентябре географ Геннадий Самохин высказал мнение, что первой задачей в ситуации дефицита воды в Крыму является рациональное использование имеющейся воды, второй — направление к потребителям неиспользуемой воды из природных водоемов, а третьей — очищение и использование сточных вод.
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Политика , Геннадий Самохин , Михаил Мишустин , Республика Крым , Севастополь
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