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Горбачев высказался о восстановлении СССР 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Горбачев высказался о восстановлении СССР
Фото: РИА Новости
Бывший президент СССР Михаил Горбачев допустил возможность восстановления Советского Союза, но на это потребуется очень много времени. Его высказывание приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 8 октября.

«На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается», — сказал он.

По его словам, бывшие советские республики растеряли политический опыт. Должно пройти больше времени, чтобы «набрались бы ума и опыта».

«Я думаю, нахлебались и еще не расхлебали, это останавливает. С Белоруссией не клеится — это же надо? Только время покажет», — добавил Горбачев.

Ранее в интервью The Times он поразмышлял о судьбе мира в случае сохранения Советского Союза. По его предположению, мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее. Он также подчеркнул, что перестройка не ставила своей целью развал Союза.
В 1990 году Михаил Горбачев стал первым и последним президентом СССР, его полномочия закончились уже в 1991 году. Годом ранее он был удостоен Нобелевской премии мира.
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Политика , Михаил Горбачев , Газета The Times , Радиостанция "Говорит Москва"
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