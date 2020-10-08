Мишустин анонсировал новые коронавирусные выплаты 

Правительство РФ приняло решение направить в регионы около 3 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, занятым в борьбе с распространением коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По данным РИА Новости, на очередном заседании правительства глава кабмина указал на сложную ситуацию с распространением инфекции в стране. Поэтому, по его словам, было принято решение продлить стимулирующие выплаты медикам.
«На эти цели дополнительно выделим около 3 миллиардов рублей», — заявил Мишустин.
На этом же заседании премьер анонсировал выделение российским регионам около 10 миллиардов рублей на выплаты для семей с детьми.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 — повод для серьезной обеспокоенности.