Мишустин отчитал правительство после замечаний Путина

"Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства", — обратился Мишустин к вице-премьерам и министрам.