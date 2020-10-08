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Мишустин потребовал от подчиненных не вынуждать президента делать замечания правительству 

ТАСС и ещё 13 2 часа назад
Мишустин отчитал правительство после замечаний Путина
Фото: РИА Новости
Сроки исполнения поручений президента РФ должны соблюдаться, и нельзя допускать, чтобы глава государства вынужден был делать публичные замечания членам правительства. Об этом на заседании кабмина в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя критику Владимиром Путиным неисполнения его поручения по гармонизации законодательства в сферах спорта и образования.

"Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства", — обратился Мишустин к вице-премьерам и министрам.

По его словам, поручение по гармонизации законодательства в обозначенных сферах должно быть выполнено в месячный срок. По этому вопросу на заседании правительства через неделю будет заслушан глава Минспорта Олег Матыцин, сказал премьер.
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Комментарии 5
Политика , Михаил Мишустин , Олег Матыцин , Владимир Путин , Минспорта
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