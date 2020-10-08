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Медведев прокомментировал протесты в Киргизии и Армении 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Медведев оценил ситуацию в Киргизии и Армении
Фото: News.ru
В Киргизии и Армении правящие партии проявили слабость после протестной активности, заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Такое заявление было озвучено в ходе встречи с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап».

События в Киргизии — там очередная волна протестной активности, которая уже, по сути, смела, скомкала все политические институты. Это, конечно, очень прискорбно для самого Кыргызстана, — отметил Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Председатель партии «Единая Россия» также подчеркнул, что в Армении сложилась аналогичная ситуация — там правящие партии «просто улетучились, испарились».
После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны Бишкек охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра результатов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Центризбирком Киргизии признал выборы недействительными и в ближайшее время планирует назначить новые.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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Комментарии 2
Политика , Дмитрий Медведев , Ильхам Алиев , Единая Россия , Совет безопасности РФ , Центризбирком России , РИА Новости , Кыргызстан
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