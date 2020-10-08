В Кремле обеспокоены статистикой по коронавирусу 

Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 — повод для серьезной обеспокоенности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 36 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,24 миллиона человек. За последние сутки их стало больше на 11,4 тысячи человек.

«Статистика является поводом для серьезной обеспокоенности», — прокомментировал это Песков.

Также он назвал статистику в еще большей степени поводом для мобилизации граждан соблюдать требования безопасности, в частности, носить защитные маски. Официальный представитель Кремля предупредил, что иначе главам регионов придется думать о способах выправления динамики. При этом он отметил, что сейчас система здравоохранения чувствует себя увереннее, так как извлекла уроки из первой волны пандемии.