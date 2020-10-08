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Песков заявил о бардаке и хаосе в Киргизии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в Киргизии, ситуация напоминает бардак и хаос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 8 октября.
Ранее Песков заявил, что происходящее в республике является вопросом внутриполитического диалога. Он выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации в рамках конституционного поля.
Стало известно местонахождение президента Киргизии
Он добавил, что сейчас для рассуждений о возможности предоставления президенту Киргизии убежища в России нет оснований.
5 октября в Бишкеке после прошедших накануне парламентских выборов начались протесты. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезть через ограду и бросать в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб.
На следующий день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. Позднее Центральная избирательная комиссия республики признала итоги парламентских выборов недействительными. Спикер парламента Киргизии (Жогорку Кенеша) Дастанбек Джумабеков подал в отставку.
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Комментарии 5
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Сооронбай Жээнбеков , РИА Новости , Кыргызстан
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