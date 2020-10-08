В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в Киргизии , ситуация напоминает бардак и хаос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его цитирует РИА Новости в четверг, 8 октября.

Ранее Песков заявил, что происходящее в республике является вопросом внутриполитического диалога. Он выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации в рамках конституционного поля.

Он добавил, что сейчас для рассуждений о возможности предоставления президенту Киргизии убежища в России нет оснований.

5 октября в Бишкеке после прошедших накануне парламентских выборов начались протесты. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезть через ограду и бросать в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб.