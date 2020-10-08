«Тупая русофобская пропаганда»: Нарышкин обрушился на Навального 

Как сообщал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

23 сентября политик был выписан из больницы. В интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастны сотрудники специальных служб России.

Глава СВР России посчитал это заявление «тупой русофобской пропагандой».

«Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду. Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — подчеркнул Нарышкин.

Он также напомнил, что Германия не отвечает на запросы России о Навальном.

«Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — уверен он.

Также, по словам Сергея Нарышкина, Москвы располагает доказательствами отсутствия токсичных веществ в организме оппозиционера, пока он находился в России.