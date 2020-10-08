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Пушков высмеял фото Зеленского в Букингемском дворце 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Пушков высмеял фото Зеленского в Букингемском дворце
Фото: Twitter
Российский сенатор Алексей Пушков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с комедиантом, талант которого востребован только в знатных гостиных.
Так Пушков прокомментировал визит Зеленского с супругой в Букингемский дворец и встречу с членами британской королевской семьи.

«Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне», — написал сенатор в Telegram.

В среду герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон провели встречу с Зеленским и его женой Еленой. Встреча состоялась в Тронном зале Букингемского дворца в Лондоне. Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II.
Зеленский прибыл с официальным двухдневным визитом в Лондон. Он должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом и британскими инвесторами.
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Комментарии 1
Политика , Борис Джонсон , Елизавета II , Кейт Миддлтон , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , принц Уильям , Парламент Великобритании
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